Ucraniano Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe, é liberado após breve detenção na Polônia

O campeão de boxe peso-pesado Oleksandr Usyk foi liberado, após ser brevemente detido no aeroporto de Cracóvia, na Polônia. A informação foi dada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, nesta quarta-feira.

“Fiquei decepcionado com esta atitude em relação ao nosso cidadão e campeão”, disse Zelenskyy após uma conversa telefônica com Usyk. “Nosso campeão foi liberado e não está mais detido.” Ele postou uma foto de Usyk com o Cônsul Geral da Ucrânia em Cracóvia após o atleta ser liberado.

Não ficou claro o porquê Usyk, de 37 anos, foi detido. Ele é um dos atletas mais proeminentes da Ucrânia, conhecido no exterior e organizou e participou de diferentes projetos auxiliando os esforços de seu país para resistir à invasão da Rússia.

“Ocorreu um mal-entendido. Foi rapidamente resolvido”, disse Usyk, expressando gratidão pelo “suporte eficiente” dos diplomatas ucranianos. “E respeito à polícia polonesa por conduzir suas obrigações sem levar em conta altura, peso, alcance e trajes”, disse ele no Instagram.

O recém-nomeado Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse no X, antigo Twitter, que foi informado sobre os detalhes da detenção de Usyk. “Tais ações contra nosso campeão são desproporcionais e inaceitáveis”, disse ele. “Enviaremos uma nota relevante ao lado polonês.”

Usyk, de 37 anos, derrotou o britânico Tyson Fury em maio na Arábia Saudita para se tornar o primeiro campeão mundial dos pesos pesados unificado em 24 anos.

A revanche de Fury com Usyk está marcada para 21 de dezembro, novamente na Arábia Saudita. Depois dessa luta, Usyk está considerando perder peso e retornar à categoria dos cruzadores.

Usyk, medalhista de ouro olímpica em Londres-2012, começou sua carreira profissional como cruzador (categoria abaixo dos pesos pesados) e se tornou o campeão unificado da divisão em 2018 com uma vitória sobre o russo Murat Gassiev.

Ele subiu para o peso pesado um ano depois e ganhou três cinturões de título contra Anthony Joshua em 2021. Usyk jamais perdeu como peso pesado no profissional. Ele soma 22 vitórias, com 14 nocautes.