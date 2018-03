Ucraniano acusado pela Rússia de derrubar MH17 é achado morto

ROMA, 19 MAR (ANSA) – O piloto militar ucraniano acusado pela Rússia de ter derrubado um avião da Malaysia Airlines em 17 de julho de 2014 foi encontrado morto em Mykolaiv, cidade situada no sul do país, à margem do Mar Negro.

Vladislav Voloshin, de 29 anos, que combateu grupos separatistas pró-Moscou na região de Donbass, é considerado um herói nacional na Ucrânia. De acordo com a Rússia, o voo MH17, que ia de Amsterdã, na Holanda, a Kuala Lumpur, na Malásia, foi abatido por um míssil “ar-ar” disparado pelo caça Sukhoi Su-25 pilotado por Voloshin, que sempre negou a acusação.

Por outro lado, os investigadores holandeses concluíram que o Boeing 777 foi atingido por um míssil “terra-ar” fabricado pela Rússia. Voloshin havia deixado as missões aéreas para trabalhar na direção do aeroporto de Mykolaiv e, segundo a polícia ucraniana, se suicidou com um tiro. No entanto, o inquérito é conduzido como se tivesse sido um “homicídio premeditado”.

Todas as 298 pessoas a bordo do MH17 morreram no desastre.

(ANSA)