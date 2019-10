Ucrânia vence Portugal e vai à Euro-2020; CR7 faz gol 700 da carreira

A Ucrânia se classificou para a Euro-2020, que será disputada de 12 de junho a 12 de julho do próximo ano em 12 países, depois de vencer Portugal por 2 a 1, nesta segunda-feira em Kiev, em jogo marcado pelo gol 700 da carreira de Cristiano Ronaldo.

Em 2016, a Ucrânia disputou a Euro na França, vencida por Portugal, mas não conseguiu passar da fase de grupos. Os gols ucranianos foram marcados por Yaremchuk (6) e Yarmolenko (27).

O astro português converteu um pênalti no segundo tempo (72), e atingiu também a marca de 95 gols com a camisa da seleção de seu país. Com isso, o atacante de 34 anos se aproxima do recorde histórico de 109 gols que pertence ao iraniano Ali Daei. Cristiano Ronaldo marcou 700 gols somando todas as competições que disputou.

Com seis vitórias em sete partidas e oito pontos de vantagem sobre seus adversários desta segunda-feira, os ucranianos, ainda estão invictos a caminho da Eurocopa e garantiram a liderança do Grupo B.

Segundo com 11 pontos, os portugueses, atuais campeões da Europa, vão disputar a vaga com a Sérvia, que está um ponto atrás após vencer a Lituânia por 2 a 1.

Os jogadores comandados por Fernando Santos vão receber a lanterna Lituânia em casa e depois viajam para enfrentar Luxemburgo. Já a Sérvia recebe Luxemburgo e em seguida encara a Ucrânia (também em casa).

O atacante Roman Yaremchuk abriu o placar para a seleção local aproveitando um rebote após a cobrança de um escanteio (6).

Vitaliy Mykolenko cruzou da esquerda no meio da área, onde Andriy Yarmolenko superou Rui Patricio com um chute de esquerda (27).

Portugal diminuiu com um pênalti que foi marcado após um toque de mão de Stepanenko, que acabou sendo expulso nesse lance. Cristiano Ronaldo cobrou e o goleiro Pyatov (72) nada pôde fazer.

Mas o gol histórico da carreira de ‘CR700’ não evitou a primeira derrota da seleção portuguesa desde a Copa do Mundo de 2018 quando foi eliminada pelo Uruguai nas oitavas de final (1-2).

bcr/sk/aam