Ucrânia vence Eslováquia de virada (2-1) e segue viva na Euro-2024

21/06/2024 - 13:10

A Ucrânia venceu a Eslováquia de virada nesta sexta-feira (21), em Düsseldorf, na Alemanha, por 2 a 1, resultado que lhe permite manter as chances de classificação para as oitavas de final da Eurocopa-2024.

A Eslováquia saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Ivan Schranz (18′), mas os ucranianos, que tinham a obrigação de vencer para evitar a eliminação, virou o placar após o intervalo com gols de Mykola Shaparenko (54′) e Roman Yaremchuk (80′).

Antes do jogo Bélgica-Romênia marcado para sábado às 16h (horário de Brasília), três seleções possuem três pontos: Romênia, Ucrânia e Eslováquia. Já a Bélgica ocupa a lanterna neste grupo E com nenhum ponto e vai precisar vencer para não se despedir do torneio.

A dura derrota sofrida pela Ucrânia na estreia fez uma vítima: Andreiy Lunin. O goleiro do Real Madrid foi acabou sendo barrado após os erros no jogo contra a Romênia, sendo substituído por Anatoliy Turbin.

As coisas tampouco começaram bem para o goleiro do Benfica, que pouco depois dos primeiros 15 minutos não conseguiu responder a um cruzamento dentro da pequena área e Schranz subiu mais do que a defesa e desviou de cabeça para o fundo da rede.

Empurrados pelos milhares de torcedores ucranianos presentes em Düsseldorf, que mais uma vez se emocionaram ao ouvir o hino do seu país, com os jogadores envoltos na bandeira amarela e azul em demonstração de apoio aos soldados que combatem a invasão russa, os jogadores de Sergei Rebrov reagiram após o intervalo.

Depois de uma longa troca de passes entre todos os jogadores do ataque, Shaparenko um cruzamento rasteiro na altura da marca de pênalti para superar Martin Dubravka com um chute de primeira (54′).

Esse gol deu força extra aos jogadores ucranianos que procuraram o segundo até que Yaremchuk, atacante do Valencia, aproveitou a indecisão de Dubravka para dominar uma bola na área com categoria e marcar o gol do triunfo.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou esta vitória com uma mensagem publicada no X: “Acreditem em vocês, apoiem-se, lutem”, escreveu ele.

“A Ucrânia que luta, a Ucrânia que leva um golpe mas que supera os obstáculos, a Ucrânia que pode vencer, foi exactamente isso que a seleção nacional de futebol fez”, comemorou o chefe de estado.

A vitória da Ucrânia embola o grupo E, que só será definido na última rodada.

