Ucrânia vence Escócia e vai disputar vaga na Copa com País de Gales

A Ucrânia derrotou a Escócia por 3 a 1 nesta quarta-feira, em Glasgow, pela primeira rodada da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 e vai disputar uma vaga no Mundial do Catar com País de Gales.

Amplamente dominantes no jogo, os ucranianos chegaram à vitória com gols de Andry Yarmolenko, Roman Yaremchuk e Artem Dovbyk, enquanto Callum McGregor descontou para a Escócia.





Esta foi a primeira partida oficial da seleção da Ucrânia desde o início da invasão russa ao país, no dia 24 de fevereiro.

O jogo estava inicialmente previsto para o final de março, mas foi adiada pela Fifa devido à complicada situação do conflito.

“Todo mundo conhece a situação atual na Ucrânia e cada partida para nós é como uma final, mas temos esse sonho, como equipe, de ir para a Copa do Mundo. Falta apenas uma partida, mais uma final, e temos temos que aproveitar (a oportunidade), caso contrário, este jogo terá sido em vão”, disse em entrevista à Sky Sports o volante Oleksander Zinchenko.

A execução do hino da Ucrânia, antes do pontapé inicial, marcou o tom de uma noite diferente. Enrolados na bandeira do país, os jogadores ucranianos cantaram a plenos pulmões, acompanhados pelos torcedores nas arquibancadas.

Mas assim que a bola rolou, o time comandado por Oleksandr Petrakov se manteve 100% focado no jogo, enquanto os escoceses pareciam paralisados diante do desafio.

– Domínio incontestável –

Depois de várias defesas heroicas do goleiro escocês Craig Gordon, os ucranianos abriram o placar com Andriy Yarmolenko aos 33 minutos do primeiro tempo.

Depois do intervalo, era esperada uma reação dos donos da casa, que não queriam se deixar levar pela empatia com a situação da Ucrânia.

No entanto, Roman Yaremchuk fez o segundo para os ucranianos logo aos quatro minutos.

A Escócia conseguiu criar chances de gol no segundo tempo e diminuiu com Callum McGregor aos 34 minutos, dando suspense aos minutos finais do duelo.

Mas nos acréscimos Artem Dovbyk fez o terceiro e sacramentou a vitória da Ucrânia, que no próximo domingo vai a Cardiff disputar uma vaga na Copa do Mundo com a seleção do País de Gales, derrotada hoje pela a Polônia por 2 a 1 na Liga das Nações.

“Será um jogo importantíssimo para nós. Teremos que jogar o melhor jogo de nossas vidas e veremos o que vai acontecer”, disse Zinchenko.

O vencedor do confronto entre Ucrânia e País de Gales fará parte do Grupo B do Mundial do Catar, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

— Ficha técnica:

Escócia 1 – 3 Ucrânia

Estádio: Hampden Park (Glasgow)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Gols:

Ecócia: McGregor

Ucrânia: Yarmolenko, Yaremchuk, Dovbyk

Cartões amarelos:

Escócia: Dykes, McGinn

Ucrânia: Yaremchuk, Malinovskyi, Shaparenko

Escalações:

Escócia: Gordon – McTominay, Hanley, Cooper (Hendry) – Hickey, Gilmour (Armstrong), McGinn, McGregor, Robertson (cap) – Dykes (Christie), Adams

Técnico: Steve Clarke

Ucrânia: Bushchan – Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mikolenko – Malinovskyi (Shaparenko), Stepanenko (Sydorchuk), Zinchenko – Yarmolenko (cap) (Zubkov), Yaremchuk (Dovbyk), Tsyhankov (Mudryk)

Técnico: Oleksandr Petrakov

tbo/fbx/dam/iga/cb