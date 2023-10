Ucrânia trabalha com EUA depois que o Congresso deixou ajuda a Kiev fora do orçamento

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 10:46 Compartilhe

A Ucrânia afirmou neste domingo (1) que está trabalhando com os Estados Unidos para garantir novas ajudas para a guerra, depois que os congressistas americanos não incluíram mais recursos para Kiev no acordo orçamentário de última hora para evitar uma paralisação do governo federal.

“O governo da Ucrânia está trabalhando ativamente com seus aliados nos Estados Unidos para garantir que a nova decisão orçamentária, que será desenvolvida nos próximos 45 dias, inclua novos recursos para Kiev”, afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko.

O Congresso dos Estados Unidos alcançou um acordo no sábado à noite, a poucas horas do fim do prazo, para um novo orçamento de 45 dias, mas deixou de fora da negociação uma nova ajuda para a Ucrânia, contrariando o presidente democrata Joe Biden.

Agora, os congressistas americanos devem discutir em um projeto de lei separado os 24 bilhões de dólares (120 bilhões de reais) de ajuda militar e humanitária para a Ucrânia que Biden desejava incluir no orçamento geral.

