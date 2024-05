Ucrânia retoma serviços consulares para homens em idade de combate

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

A Ucrânia retomará no sábado os serviços consulares a cidadãos no exterior em idade de combate, anunciou, nesta sexta-feira (17), o governo de Kiev, um mês depois da suspensão dessa assistência gerar indignação.

As autoridades ucranianas suspenderam no final de abril os serviços consulares para os homens de entre 18 e 60 anos depois de o ministro de Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmar que estavam deixando que seus compatriotas combatessem em seu lugar nas linhas de frente.

A medida, que afetou serviços como a solicitação de passaportes, foi percebida como uma medida para forçar que os ucranianos que estão no exterior voltassem ao seu país em um momento em que o Exército necessita de homens.

O Ministério das Relações Exteriores indicou que retomará os serviços a partir de sábado para os homens que estão com a sua documentação militar em dia.

A Ucrânia reduziu recentemente a idade limite para o alistamento militar de 27 para 25 anos e endureceu as penas para quem eludir o recrutamento.

Milhões de ucranianos, a maioria mulheres e crianças, fugiram do país quando a Rússia invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Embora haja algumas exceções, a maioria dos homens ucranianos entre 18 e 60 anos estão proibidos de sair do país desde a imposição da lei marcial, de modo que a suspensão dos serviços consulares impactou muitos cidadãos que viviam no exterior desde antes do início do conflito.

