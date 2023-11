Ucrânia relata aumento dos ataques noturnos russos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 8:05 Para compartilhar:

A Ucrânia anunciou neste sábado (18) um aumento dos ataques noturnos com drones executados pela Rússia e afirmou que Moscou lançou 38 dispositivos contra seu território, o número mais elevado em mais de seis semanas.

A Força Aérea ucraniana informou que derrubou 29 dos 38 drones explosivos Shahed de fabricação iraniana lançados pelos russos.

Segundo o Exército ucraniano, este é o maior número de drones lançados pela Rússia em um ataque noturno desde 30 de setembro.

Uma instalação do energia elétrica foi atingida na região de Odessa, no sul do país, e o incêndio foi rapidamente controlado, segundo o serviço de emergência ucraniano.

O Estado-Maior ucraniano afirmou neste sábado que suas forças “mantêm posições na margem esquerda do rio Dnieper”.

Há mais de um ano, as forças ucranianas e russas estão entrincheiradas de cada lado do rio, que fica na região sul de Kherson, desde que a Rússia retirou suas tropas da margem direita em novembro de 2022.

As forças ucranianas tentaram em várias ocasiões atravessar o rio e estabelecer posições no lado invadido pelos russos. Kiev anunciou nos últimos dias um avanço bem-sucedido e a consolidação de posições na margem esquerda do rio.

“Nossos defensores consolidam suas posições e atiram contra os ocupantes”, anunciou neste sábado o Estado-Maior ucraniano ao comentar as operações na margem leste do rio Dnieper.

O Ministério russo da Defesa anunciou que derrubou um drone ucraniano sobre a região fronteiriça de Briansk.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na quinta-feira que o país espera uma intensificação dos ataques russos contra o sistema energético, o que Moscou fez no inverno passado, com o objetivo de privar milhões de ucranianos de energia elétrica em um momento de temperaturas abaixo de zero.

