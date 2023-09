Ucrânia reivindica pequenos avanços no sul e leste

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/09/2023 - 6:10 Compartilhe

O Ministério da Defesa da Ucrânia reivindicou nesta segunda-feira (11) avanços no sul do país, onde o exército registrou progressos nas últimas semanas, e no leste, perto de Bakhmut.

As forças ucranianas “continuam suas operações ofensivas no sul” e avançaram ao sul de Robotyne (localidade retomada dos russos no fim de agosto) e no oeste de Verbove, declarou a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar.

Kiev afirmou que rompeu a primeira linha de defesa russa nesta área da região de Zaporizhzhia, o que abre caminho para sua ofensiva em direção às cidades de Tokmak e Melitopol, localidades importantes para a logística do exército russo.

Na região de Bakhmut (leste), também foram registrados avanços e o exército ucraniano progrediu na área de Klishchiivka e Andriivka, afirmou a vice-ministra.

“Na semana passada, quase dois quilômetros quadrados de território foram liberados perto de Bakhmut. No total, 49 quilômetros quadrados foram liberados nos flancos da cidade desde o início da contraofensiva ucraniana em junho”, disse Maliar.

O exército ucraniano também tomou uma parte de Opytne, um localidade próxima da cidade de Avdivka, outro ponto de tensão da frente de batalha, afirmou a ministra.

A contraofensiva ucraniana enfrenta dificuldade com as linhas de defesa fortalecidas construídas pelos russos, os campos minados, trincheiras e armadilhas antitanques, mas Kiev afirma que espera avançar no sul, na área de Robotyne.

bur/emd/es/zm/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias