Ucrânia reivindica bombardeio contra instalação petrolífera na região russa de Oriol

A Ucrânia informou neste sábado (14) que bombardeou uma instalação petrolífera na região russa de Oriol (oeste), provocando um incêndio, enquanto as autoridades locais confirmaram um “ataque massivo” com drones.

O Estado-Maior ucraniano informou em comunicado que as forças de Kiev atacaram o local na cidade de Stalnoi Kon, na região de Oriol, a cerca de 165 km da fronteira com a Ucrânia.

O governador russo da região, Andrey Klichkov, informou pelo Telegram que uma “infraestrutura” pegou fogo após um “ataque massivo de drones”.

Segundo ele, as defesas antiaéreas derrubaram 11 drones inimigos e, às 5h locais (23h de sexta-feira no horário de Brasília), o incêndio estava controlado, embora ainda não tivesse sido totalmente extinto.

O ataque não deixou vítimas, acrescentou.

Na região russa de Belgorod, uma criança de nove anos morreu em um ataque com drones ucranianos que atingiu uma casa no povoado de Maiski, informou no sábado o governador regional, Viatcheslav Gladkov.

De acordo com Gladkov, a mãe da vítima e sua outra filha, uma menina de sete anos, ficaram feridas durante o ataque e foram hospitalizadas.

Em resposta aos bombardeios russos, Kiev realiza regularmente ataques com drones na Rússia, especialmente contra alvos militares e energéticos.

Na noite de sexta-feira para sábado, a Rússia realizou um ataque contra a Ucrânia com 132 drones, dos quais 130 foram neutralizados, afirmou a Força Aérea ucraniana.

Por sua vez, o exército do Kremlin declarou no sábado ter derrubado durante a noite e pela manhã cerca de 40 drones inimigos, principalmente sobre regiões russas próximas à fronteira com a Ucrânia.

