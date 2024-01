Ucrânia reivindica ataque com drones a complexo petroleiro na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/01/2024 - 7:45 Para compartilhar:

A Ucrânia assumiu nesta quinta-feira (25) a responsabilidade por um ataque com drones a um complexo petroleiro no sul da Rússia, onde as autoridades relataram a ocorrência de um incêndio, disse à AFP uma fonte militar de Kiev.

Os serviços de segurança ucranianos (SBU) atacaram uma refinaria em Tuapse, uma localidade situada na costa do Mar Negro, e uma “unidade de tratamento de petróleo” foi danificada, disse esta fonte.

À noite, as autoridades locais russas haviam informado a deflagração de um incêndio em um complexo petroleiro em Tuapse, sem explicar as causas do incidente.

O fogo foi controlado às 5h desta quinta-feira (23h de quarta em Brasília) e não foram registradas vítimas, afirmaram essas autoridades, sem especificar a extensão dos danos.

“A SBU ataca com profundidade na Rússia e continuará atacando infraestruturas importantes para a economia russa e que fornecem combustível para as tropas russas”, garantiu a fonte militar à AFP.

Depois do fracasso de sua contraofensiva no verão (boreal, inverno no Brasil) e confrontada com uma nova campanha de bombardeios a partir de Moscou, a Ucrânia multiplica seus ataques em território russo.

Embora afirmem ter como alvo complexos industriais ou militares, várias dessas ações causaram mortes de civis, especialmente em Belgorod, uma região fronteiriça russa, segundo as autoridades locais.

