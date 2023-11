Ucrânia reivindica assassinato de autoridade russa em zona ocupada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2023 - 10:02 Para compartilhar:

A Ucrânia reivindicou nesta quarta-feira (8) o assassinato com carro-bomba de Mikhail Filiponenko, deputado e ex-comandante militar da região leste de Luhansk, sob ocupação russa.

“A operação especial para eliminar o carrasco Filiponenko aconteceu em conjunto com representantes do movimento de resistência ucraniano na região”, afirmou o serviço de inteligência militar (GUR) do Ministério da Defesa ucraniano.

Filiponenko se envolveu “na organização de câmaras de tortura para prisioneiros de guerra e civis” ucranianos na parte ocupada da região de Luhansk e participou “pessoalmente” nas torturas, acusou o GUR no Telegram.

A inteligência ucraniana ameaçou “todos os criminosos de guerra e colaboradores”.

Algumas horas antes, a imprensa e autoridades locais informaram a morte de Filiponenko na explosão de seu automóvel em Luhansk.

O Comitê de Inquérito Russo divulgou imagens de um veículo com os vidros quebrados, a porta dianteira esquerda esmagada e rastros de um líquido vermelho. Também anunciou a abertura de uma investigação por um “ato terrorista”.

O líder da administração da ocupação de Luhansk, Leonid Paschnik, elogiou um “homem de verdade” que, segundo ele, ainda tinha “muitos projetos para desenvolver” a região ocupada.

Filiponenko já havia sido alvo de um atentado em fevereiro de 2022, do qual escapou ileso, informou Yuri Yurov, deputado de Luhansk.

Mikhail Filiponenko foi um dos fundadores do Exército separatista de Luhansk em 2014, no início da guerra entre Ucrânia e os separatistas apoiados pela Rússia.

Os quatro territórios ucranianos dos quais a Rússia reivindicou a anexação no ano passado – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – são cenários frequentes de ataques contra líderes ou funcionários da administração de ocupação russa.

Na semana passada, o Serviço Federal de Segurança (FSB) russo acusou a Ucrânia de estar por trás da tentativa de assassinato na Crimeia, no final de outubro, de um ex-deputado ucraniano que desertou para a Rússia, Oleg Tsariov.

Os ataques prosseguem nas regiões parcialmente ocupadas, onde a Ucrânia tenta recuperar o controle com sua contraofensiva.

Nesta quarta-feira, os serviços de emergência ucranianos anunciaram as mortes de três pessoas em um ataque russo na cidade de Bagatir, na região de Donetsk.

Na terça-feira, as autoridades de ocupação russas afirmaram que seis pessoas morreram em um ataque ucraniano à capital desta região sob controle da Rússia.

bur/pz/zm/avl/fp/aa

