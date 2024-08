++ Ucrânia rebate Papa por fala sobre Igreja Ortodoxa Russa ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

VATICANO, 25 AGO (ANSA) – O embaixador da Ucrânia junto à Santa Sé, Andrii Yurash, declarou neste domingo (25) que as palavras do papa Francisco sobre a lei ucraniana que veta um braço da Igreja Ortodoxa Russa no país “não refletem a realidade”.

“A lei não é contra aqueles que rezam sinceramente, mas limita as atividades daqueles que apoiam o mundo russo, a guerra e o assassinato de pessoas inocentes, portanto, está relacionado com a verdadeira tradição da Igreja, livre das distorções do cristianismo de Cirilo e Putin”, escreveu o diplomata na rede social X. (ANSA).