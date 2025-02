‘Ucrânia poderia ter feito acordo anos atrás’, diz Trump sobre guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a preocupação da Ucrânia por ser deixada de fora das negociações entre os EUA e a Rússia na Arábia Saudita sobre o fim da guerra na Ucrânia nesta terça-feira e disse que não se oporá aos europeus se eles quiserem enviar tropas de manutenção da paz para a Ucrânia.

Os líderes europeus discutiram o envio de tropas de paz para oferecer garantias de segurança no caso de um acordo de paz.

“Ter tropas lá seria ótimo, eu não me oporia a isso de forma alguma”, disse Trump aos repórteres em seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach.

Trump falou pela primeira vez desde que uma delegação dos EUA estabeleceu um diálogo de trabalho com a Rússia sobre a Ucrânia durante conversas em Riad no início do dia.

Ele disse que a Ucrânia poderia ter feito um acordo anos atrás e minimizou a preocupação da Ucrânia sobre ter sido deixada de fora da reunião, dizendo que os ucranianos deveriam ter entrado em negociações muito antes.

Ele também criticou o ex-presidente Joe Biden por sua forma de lidar com a Ucrânia. Biden havia trabalhado para garantir que a Ucrânia tivesse as armas necessárias para tentar combater os invasores russos.

“Acho que tenho o poder de acabar com essa guerra”, disse Trump.

