A Ucrânia pode se ver obrigada a ceder territórios à Rússia para alcançar uma “paz temporária” no conflito entre ambos, afirmou o prefeito de Kiev, o ex-boxeador Vitali Klitschko, em uma entrevista à BBC.

“Um dos cenários seria abandonar territórios. É injusto, mas para a paz, uma paz temporária, talvez seja uma solução temporária”, disse o ex-campeão mundial dos pesos pesados, em uma entrevista em inglês.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que já foi criticado pelo prefeito de Kiev, pode ser obrigado a aceitar “uma solução dolorosa” para o país, com o objetivo de interromper os combates.

Contudo, a Ucrânia “nunca aceitará uma ocupação” do país por parte da Rússia, insistiu o ex-boxeador, um dia depois dos ataques russos contra Kiev que deixaram 12 mortos, segundo as autoridades locais.

As negociações iniciadas pelo presidente americano, Donald Trump, estão paralisadas, mais de 100 dias após o seu retorno à Casa Branca, em particular no que diz respeito às possíveis concessões territoriais, após três anos de conflito, e ao futuro da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Donald Trump afirmou esta semana que estava “muito perto” de um acordo com a Rússia e responsabilizou o presidente ucraniano pelo bloqueio das negociações.

mhc-psr/zm/fp