Ucrânia perdeu mais de 10 milhões de habitantes durante guerra

GENEBRA, 22 OUT (ANSA) – A população da Ucrânia diminuiu em mais de 10 milhões de pessoas após a invasão russa em fevereiro 2022, por fatores que envolvem a fuga da população para outros países e a redução da taxa de natalidade.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), citando dados das autoridades ucranianas.

“No geral, vemos que a população na Ucrânia diminuiu em mais de 10 milhões desde o início da guerra”, afirmou a diretora regional da UNFPA, Florence Bauer.

Segundo ela, “o declínio deve-se a uma combinação de fatores”, inclusive o fato de o país ter uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa desde antes da guerra. Além disso, a Ucrânia, assim como muitos outras nações do leste europeu, “viu muitos jovens partirem em busca de maiores oportunidades no exterior”.

Os números mostram que desde a invasão russa em fevereiro de 2022, cerca de 6,7 milhões de ucranianos fugiram do país como refugiados, enquanto a taxa de natalidade no país caiu para uma média de um filho por mulher. “É uma das mais baixas do mundo”, comentou Bauer, acrescentando que, ao mesmo tempo, “há dezenas de milhares de vítimas [da guerra], que naturalmente contribuem para a equação”.

De acordo com uma estimativa do World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI), o país eslavo tem atualmente cerca de 35 milhões de habitantes. Em 2014, quando a Rússia invadiu, ocupou e anexou a Crimeia, a população ucraniana era de aproximadamente 45 milhões, chegando a 43 milhões em fevereiro de 2022.

Projeções do jornal americano New York Times apontam que em mais de dois anos de guerra, ao menos 70 mil civis ucranianos morreram e outros 100 mil ficaram feridos. (ANSA).