Ucrânia pede que aliados mantenham pressão sobre Rússia

ROMA, 6 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (6) que a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra deve prosseguir “sem pausa”.

A declaração, publicada em suas redes sociais, foi feita após um bombardeio de Moscou contra um hotel na cidade natal do mandatário, Kryvyi Rih, deixando ao menos quatro mortos e mais de 30 feridos.

“Não deve haver pausa na pressão sobre a Rússia para acabar com esta guerra e com este terror contra a vida”, escreveu Zelensky no X, em texto acompanhado de um vídeo de resgate das vítimas do ataque.

Segundo informações do próprio chefe de Estado, forças de Vladimir Putin atacaram com mísseis “um hotel comum”, que hospedava voluntários americanos, britânicos e ucranianos de uma organização humanitária.

“Eles sobreviveram porque conseguiram deixar seus quartos a tempo, mas, infelizmente, quatro pessoas morreram”, afirmou Zelensky, acrescentando que “mais de 30 feridos receberam atendimento médico”.

Horas antes, Zelensky agradeceu nas redes a seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que fez um pronunciamento nacional no qual elogiou a “força de espírito dos ucranianos” “A paz tem que ser real, não apenas uma palavra”, disse o mandatário. (ANSA).