Ucrânia pede ajuda da Coreia do Sul contra ataques digitais da Rússia

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) – A maior autoridade ucraniana na Coreia do Sul disse nesta sexta-feira que seu país pedirá ajuda de Seul para elevar a capacidade de segurança cibernética e se defender contra ataques russos.

Dmytro Ponomarenko, embaixador designado da Ucrânia na Coreia do Sul, disse que os sites das instituições governamentais do país estão sofrendo ataques russos.

Ponomarenko elogiou as observações do presidente sul-coreano Moon Jae-in de que a soberania da Ucrânia deve ser respeitada e Seul apoia uma resolução pacífica da crise, mas expressou esperanças de assistência adicional.

“Também ficaríamos gratos se a República da Coreia, sendo um país de alta tecnologia altamente desenvolvido, nos desse uma mão para fortalecer nossas capacidades de segurança cibernética”, disse ele em comunicado.

Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que aumentaria o apoio à Ucrânia, mas não comentou imediatamente sobre a potencial cooperação cibernética.

A Coreia do Sul designou a Ucrânia como um dos principais destinatários da ajuda oficial ao desenvolvimento no ano passado e fornece ajuda em educação, saúde e administração pública, entre outras áreas.

A Ucrânia representa apenas cerca de 0,1% do volume comercial da Coreia do Sul. A Rússia é o principal fornecedor de energia da Coreia do Sul e o 10º maior parceiro comercial, com várias grandes empresas, incluindo Samsung e Hyundai, operando fábricas lá.

Ponomarenko exortou a comunidade internacional a mostrar solidariedade impondo sanções contra a Rússia e fornecendo à Ucrânia apoio financeiro, militar e de combustível, bem como assistência humanitária.

“Precisamos agir juntos e de maneira coordenada”, disse ele em entrevista coletiva.

