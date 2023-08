Ucrânia ordena retirada de crianças de cinco localidades da frente sul

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 10:43 Compartilhe

O governo ucraniano ordenou a retirada de crianças de cinco localidades situadas na frente sul, na região de Zaporizhzhia, ante “a difícil situação de segurança e os bombardeios russos”, anunciou o Ministério da Reintegração nesta terça-feira (29).

Ao todo, “54 crianças e 67 pessoas que as acompanham serão retiradas” de forma obrigatória, anunciou o ministério, responsável pela reintegração dos territórios ocupados pela Rússia, em um comunicado publicado no Telegram.

As cinco localidades são “Guouliaïpoleh, Stepnoguirsk, Preobrajenka, Egorivka e Novopavlivka”, informou o ministério, que acrescentou que a decisão foi tomada “por unanimidade” em uma reunião de autoridades locais.

Segundo essa fonte, “além das crianças, a retirada obrigatória será aplicada às pessoas com mobilidade reduzida que vivem nas localidades mencionadas”.

O anúncio foi feito depois que a Ucrânia afirmou, nesta terça-feira, que avançou perto de Robotyne, uma localidade situada cerca de 50 quilômetros a sudeste dos lugares afetados pelas evacuações.

Até o momento, a contraofensiva iniciada no início de junho nessa região do sul, assim como no leste, permitiu recuperar o controle de apenas algumas localidades.

Os russos tiveram vários meses para fortificar suas posições com trincheiras e campos minados, espalhados por centenas de quilômetros.

As retiradas de civis são relativamente incomuns na Ucrânia há meses, já que a maioria dos habitantes abandonou as áreas de combates intensos ou deseja permanecer a todo custo.

As últimas grandes operações deste tipo aconteceram em 10 de agosto ao redor de Kupiansk (nordeste).

