Ucrânia ordena evacuação de crianças de vários locais no leste

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

KIEV, 4 AGO (ANSA) – As autoridades ucranianas ordenaram neste domingo (4) a evacuação de crianças e de seus pais de vários locais da região de Donetsk, no leste do país, onde a Rússia tem reivindicado avanços nos últimos dias. “O inimigo bombardeia diariamente as cidades e aldeias destas comunidades, por isso foi decidido evacuar as crianças com os seus pais ou outros representantes legais”, declarou o governador de Donetsk, Vadym Filashkin.

O governador ucraniano listou ainda as cidades e aldeias que a Rússia afirmou ter conquistado terreno, incluindo o município de Novogrodovka, que fica a cerca de 20 quilômetros da vila de Novoselivka Persha.

“No total, precisamos de evacuar 744 crianças com as suas famílias de quatro comunidades para regiões mais seguras da Ucrânia”, anunciou ele.

Filashkin explicou que deu “instruções para que apenas veículos blindados participassem da evacuação de crianças”, temendo o uso de drones pelos russos.

“Devemos fazer esforços para proteger nossos filhos”, acrescentou o governador, apelando aos civis para abandonarem a região nas últimas semanas devido ao aumento dos bombardeamentos.

Paralelamente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que seu país recebeu o primeiro grupo de F-16 dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas falou em número “insuficiente” de combatentes. (ANSA).