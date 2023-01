Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2023 - 9:03 Compartilhe

KIEV, 13 JAN (ANSA) – O Exército da Ucrânia desmentiu nesta sexta-feira (13) a queda da cidade de Soledar, no leste do país, e disse que “combates violentos” ainda estão em curso no local.





(ANSA).

