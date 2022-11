Ucrânia luta pela liberdade, diz Meloni

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2022 - 8:33 Compartilhe

ROMA, 9 NOV (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (9) que a Ucrânia está empenhada em uma “luta pela liberdade e para defender a própria nação contra uma brutal agressão” promovida pela Rússia.

A declaração foi dada em uma mensagem em vídeo pelo Dia da Liberdade, celebrado pelos italianos em 9 de novembro. Segundo Meloni, o “respeito à liberdade de qualquer povo é a base da paz internacional”.

“O povo ucraniano está conduzindo uma luta pela liberdade e para defender a própria nação contra uma brutal agressão. A liberdade é um valor fundador da nossa identidade italiana, europeia e ocidental”, afirmou.

Aliada de políticos pró-Rússia, como Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, a primeira-ministra vem demonstrando apoio incondicional a Kiev, em alinhamento com a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Seu governo já estuda enviar um sexto pacote de ajuda militar italiana para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa antiaérea.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias