Ucrânia lança ofensiva contra região de Kursk, diz Moscou

MOSCOU, 5 JAN (ANSA) – O Exército da Ucrânia lançou neste domingo (5) uma nova ofensiva na região russa de Kursk, que, segundo o Ministério da Defesa de Moscou, foi repelida pelas forças russas.

“Por volta das 9h (horário local), o inimigo lançou um contra-ataque para impedir o avanço das tropas russas na área de Kursk”, afirmou o Exército russo em um comunicado.

De acordo com a nota, “o ataque em grupo do exército ucraniano foi derrotado pela artilharia e aeronaves”.

Por sua vez, o chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, Andriy Kovalenko, afirmou que, “na região de Kursk, os russos estão muito preocupados porque foram atacados em múltiplas frentes e é uma surpresa para eles que as forças de defesa estão trabalhando”.

“Boas notícias, a Rússia está recebendo o que merece”, escreveu Andriy Yermak, chefe do escritório do Presidente da Ucrânia, no Telegram, ao comentar a ofensiva do exército de Kiev em Kursk.

Hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças armadas ucranianas perderam mais de 49 mil homens desde o início dos combates na região russa de Kursk. Somente nas últimas 24 horas, foram 340.

Na noite passada, as forças russas atacaram a Ucrânia com 103 drones, 61 dos quais foram abatidos, enquanto 42 drones chamariz caíram em áreas abertas, anunciou a Força Aérea de Kiev no Telegram.

Várias casas também foram danificadas na região de Kharkiv devido à queda de um veículo aéreo não tripulado atingido. Os drones destruídos foram interceptados nas regiões de Poltava, Sumy, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Dnipro, Zhytomyr e Khmelnytskyi. (ANSA).