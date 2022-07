Ucrânia já tem 17 navios carregados para exportar grãos

KIEV, 30 JUL (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou nesta sexta-feira (29) o porto de Chornomorsk, em Odessa, durante a retomada da exportação de grãos pelo Mar Negro e pelo menos 17 navios já estão carregados.







O líder ucraniano participou das operações de carregamento do primeiro navio de exportação. “Estamos prontos para exportar grãos ucranianos, estamos aguardando sinais de nossos parceiros para iniciar o transporte”, escreveu ele no Facebook.

Segundo ele, “está a caminho o primeiro navio, a primeira carga desde o início da guerra”, e é uma embarcação turca.

Em nota, o governo ucraniano informou que Zelensky vai supervisionar a retomada das exportações de grãos segundo os acordos assinados em 22 de julho na Turquia.

De acordo com o Ministério da Defesa de Ancara, “as questões técnicas relativas à exportação de grãos dos portos ucranianos estão prestes a ser concluídas e o primeiro navio partirá o mais rápido possível”.

O anúncio foi feito após um telefonema entre o chefe do departamento, Hulusi Akar, e o ministro da Infraestrutura de Kiev, Oleksandr Kubrakov, no qual foi manifestado o apreço pela abertura em Istambul do centro de coordenação dos corredores de exportação de trigo.

Ao todo, “17 navios foram carregados com grãos nos portos de Odessa e Chornomorsk, sendo que 10 destes estão prontos para partir”, informou a imprensa local.

“Hoje a delegação do Ministério da Infraestrutura junto com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os embaixadores dos países do G7, a Turquia e os representantes das Nações Unidas inspecionaram o processo de carregamento dos primeiros navios como parte da iniciativa assinada em Istambul”, acrescentou o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia. (ANSA)