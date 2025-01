Ucrânia interrompe transporte de gás russo à UE devido à guerra

ROMA, 2 JAN (ANSA) – A Ucrânia interrompeu o transporte de gás da Rússia à Europa através de seu território no primeiro dia de 2025. A medida, tomada após o acordo com Moscou ter expirado na última quarta-feira (1°), é tida como uma retaliação de Volodymyr Zelensky aos três anos de guerra com os russos.

“Como Kiev recusou-se diversas vezes e de modo claro a prorrogar o acordo com a Rússia, hoje a empresa perdeu a capacidade técnica e jurídica de transitar gás através da Ucrânia”, disse a Gazprom, maior empresa energética de Moscou, em um comunicado reproduzido pela agência Tass.

O governo ucraniano confirmou a não renovação do acordo quinquenal assinado em 2019 entre as partes como uma forma de atacar financeiramente Moscou, que em fevereiro de 2022 invadiu o território de Kiev, dando início à guerra em curso.

Para Zelensky, a interrupção do trânsito de gás russo através de seu país representa “uma das maiores derrotas de Moscou”.

“Quando Putin assumiu o poder na Rússia, há mais de 25 anos, o transporte anual de gás [russo] através da Ucrânia para a Europa era superior a 130 bilhões de metros cúbicos. Hoje, o trânsito de gás russo é zero. Esta é uma das maiores derrotas de Moscou”, destacou o presidente ucraniano.

A União Europeia afirmou nesta quinta-feira (2) que os 14 bilhões de metros cúbicos de gás por ano que chegavam ao bloco pela Ucrânia podem ser completamente substituídos por importações de gás natural liquefeito e de gasodutos não russos através de rotas alternativas.

“Alemanha, Grécia, Itália e Polônia, e, talvez, também a Turquia” são os percursos alternativos citados pela Comissão Europeia em comunicado.

“A UE está bem preparada para lidar com o fim do transporte de gás através da Ucrânia graças aos esforços de colaboração de sua comissão e dos Estados-membros”, afirmou o órgão. (ANSA).