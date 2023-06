Ucrânia faz reunião com embaixadores do G7 em Kiev

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 14:01 Compartilhe

KIEV, 22 JUN (ANSA) – Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta quinta-feira (22) em Kiev com os embaixadores dos países do G7 e de outras nações, incluindo o Brasil.

O principal objetivo da reunião, segundo a presidência ucraniana, foi “discutir os próximos passos a serem dados para a restauração de uma paz sustentável e justa”.

Na ocasião, Yermak conversou com os embaixadores “sobre os resultados das extensas consultas da Ucrânia com parceiros estrangeiros sobre a viabilidade da fórmula de paz de Zelensky”.

“Cada ponto da proposta de paz é baseado na Carta da ONU e no direito internacional”, disse Yermak, acrescentando que a fórmula desenvolvida por Kiev é “universal” e visa “superar as crises atuais e prevenir as futuras”.

Por fim, o ucraniano declarou que Zelensky deseja realizar esse processo de forma “completamente nova e transparente”.

Além dos países do G7 e do Brasil, a reunião teve a presença de embaixadores de África do Sul, China, Dinamarca, Índia e Turquia. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias