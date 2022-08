Ucrânia exportou 3 mi t de produtos agrícolas em julho, diz associação

(Reuters) – A Ucrânia exportou 3 milhões de toneladas de produtos agrícolas em julho desviando de seus portos marítimos, a maioria bloqueados pela Rússia, disse o Clube Ucraniano de Associações Empresariais Agrárias (UCAB) nesta segunda-feira.







Em comunicado no Facebook, a associação disse que as exportações agrícolas no mês passado cresceram 12% em relação a junho, enquanto as exportações de grãos aumentaram 21%, para 1,7 milhão de toneladas.

A UCAB disse que, embora as exportações dos portos de Chornomorsk, Odessa e Pivdennyi no Mar Negro tenham sido possíveis sob um acordo de passagem segura entre a Ucrânia e a Rússia, intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, o restante de seus portos permanece sob bloqueio russo.

“Somente no caso de pleno funcionamento desses três portos marítimos e pleno carregamento de rotas alternativas podemos esperar o volume de exportações de antes do início da invasão russa”, afirmou.

Antes da invasão em 24 de fevereiro, a Ucrânia exportava até 6 milhões de toneladas de grãos por mês, disse a UCAB.

(Por Aleksandar Vasovic)