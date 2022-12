Ucrânia exorta moradores de Kherson a evacuar

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 11:03 Compartilhe

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – As autoridades da Ucrânia exortaram os moradores de Kherson, importante cidade do sul do país, a fugir de suas casas devido à intensificação dos ataques por parte da Rússia.





“Os bombardeios inimigos na Kherson libertada estão se tornando cada vez mais frequentes e em larga escala. A situação de segurança ficou muito tensa nos últimos dias”, disse o Ministério da Reintegração dos Territórios Ocupados.

A recomendação para os moradores da cidade é de evacuar para zonas mais seguras.

Kherson é capital de uma província homônima, uma das quatro anexadas ilegalmente pela Rússia em outubro passado, ao lado de Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia.





A cidade foi retomada pelas tropas ucranianas em novembro, mas voltou a ser palco de ataques de Moscou nos últimos dias.

Apenas em 24 de dezembro, foram 16 mortos e 64 feridos em bombardeios russos no centro de Kherson. (ANSA).

