Ucrânia ergue bandeira em ilha recapturada e Rússia consolida ganhos no leste

Por Max Hunder

KIEV (Reuters) – Forças ucranianas hastearam nesta quinta-feira sua bandeira nacional em uma ilha do Mar Negro recapturada, em um símbolo de desafio contra Moscou, mas forças russas consolidaram ganhos no leste da Ucrânia e sondaram as defesas de potenciais novos alvos.

Moscou respondeu rapidamente à cerimônia de hasteamento da bandeira. Disse que um de seus aviões de guerra atingiu a Ilha da Serpente pouco depois e destruiu parte do destacamento ucraniano lá.

A pequena ilha, localizada a cerca de 140 km ao sul da cidade portuária ucraniana de Odessa, é estrategicamente importante, pois protege as rotas marítimas. A Rússia a abandonou no final de junho no que disse ter sido um gesto de boa vontade –uma vitória para a Ucrânia que Kiev espera que possa afrouxar o bloqueio de Moscou aos portos ucranianos.

Imagens divulgadas pelo Ministério do Interior da Ucrânia na quinta-feira mostraram três soldados ucranianos levantando a bandeira nacional azul e amarela em um pedaço de terra na Ilha da Serpente, próximo aos restos de um prédio destruído.

“Glória aos soldados ucranianos”, afirmou o ministério no Twitter.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, sugeriu que o momento seria repetido em toda a Ucrânia nos próximos meses.

“A bandeira da Ucrânia está na Ilha da Serpente. À nossa frente estão muitos outros vídeos de cidades ucranianas que estão atualmente sob ocupação temporária”, escreveu ele no Telegram.

O ataque de mísseis da Rússia aos novos moradores da ilha causou danos significativos ao seu cais, disse o porta-voz da administração regional de Odessa, Serhiy Bratchuk.

Bratchuk disse que mais dois mísseis russos atingiram e destruíram dois depósitos de grãos em sua região contendo 35 toneladas de grãos.

Em Moscou, o Ministério da Defesa russo afirmou que várias tropas ucranianas desembarcaram na ilha antes do amanhecer e tiraram fotos com a bandeira.

“Uma aeronave das Forças Aeroespaciais Russas lançou imediatamente um ataque com mísseis de alta precisão na Ilha da Serpente, e como resultado disso parte do pessoal militar ucraniano foi destruído”, disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov.

Enquanto isso, as forças russas no leste da Ucrânia mantiveram a pressão sobre as tropas ucranianas que tentavam manter a linha ao longo da fronteira norte da região de Donetsk, em preparação para uma nova ofensiva mais ampla contra elas.

Depois de tomar a cidade de Lysychansk no domingo e efetivamente consolidar seu controle total da região ucraniana de Luhansk, Moscou deixou claro que planeja capturar partes da região vizinha de Donetsk que ainda não conquistou. Kiev ainda controla algumas grandes cidades.