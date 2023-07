Ucrânia entrará na Otan sob ‘condições adequadas’, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 12 JUL (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (12) que foram dados importantes passos para a possível adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas destacou que isso acontecerá somente quando as “condições foram adequadas”.

Na coletiva de imprensa no final da cúpula em Vilnius, na Lituânia, a chefe de governo também confirmou que a Itália desempenhará um “papel de liderança” na reconstrução da Ucrânia, tendo em vista a reunião do G7 no próximo ano, na região da Puglia.

“Passos importantes foram dados para a futura adesão da Ucrânia à Otan. O processo foi simplificado, mas reitero que ela só se juntará quando as condições foram adequadas. Considero que trabalhar na reconstrução da Ucrânia é também uma forma de apostar em um futuro de paz e liberdade”, disse Meloni.

A ideia dos líderes da Otan é de que Kiev só entre na aliança militar após o fim da guerra contra a Rússia.

A premiê destacou que o país segue trabalhando firmemente para auxiliar um processo de negociação que possa “levar a uma paz justa, duradoura e abrangente”. Meloni ainda mencionou que alcançar a paz será difícil caso não haja garantias de segurança adequadas para Kiev.

“Neste mundo cada vez mais incerto, esta reunião reafirmou uma das nossas certezas neste período, que é a união da aliança e a determinação em defender os valores e as regras do direito internacional. Defendê-las é a melhor maneira de proteger nossos cidadãos”, afirmou.

Em seus comentários durante a coletiva, Meloni também solicitou que os membros da Otan passem a prestar mais atenção no “flanco sul”, ou seja, no Mediterrâneo. (ANSA).

