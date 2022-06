Ucrânia encontra mais uma vala comum perto de Bucha

ROMA, 14 JUN (ANSA) – As autoridades da Ucrânia descobriram mais uma vala comum com corpos de civis perto de Bucha, cidade dos arredores da capital Kiev e devastada durante a ocupação russa.

Segundo a polícia local, a sepultura coletiva foi identificada no vilarejo de Myrotske e continha os restos mortais de sete pessoas, algumas delas com as mãos amarradas e ferimentos causados por armas de fogo nos joelhos.





Em declaração no Facebook, o chefe da polícia da região de Kiev, Andrii Niebytov, disse que as vítimas foram “torturadas”.

A província onde fica a capital da Ucrânia foi parcialmente ocupada pelas tropas russas até o fim de março, quando Moscou decidiu concentrar suas forças na conquista do Donbass, no leste do país.

Após a retirada russa, as autoridades ucranianas denunciaram diversos indícios de crimes de guerra contra a população civil em cidades como Borodyanka, Bucha e Irpin, incluindo corpos jogados nas ruas, cadáveres com sinais de tortura e valas comuns com dezenas de mortos. (ANSA).