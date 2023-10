Ucrânia empregou mísseis ATACMS contra Rússia, diz Zelenski

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 18/10/2023 - 9:31 Para compartilhar:

Projéteis americanos de longo alcance podem ter sido usados para destruir sistema antiaéreo e depósito de munição russos. Embaixador russo em Washington condena "grave erro".A Ucrânia utilizou pela primeira vez os mísseis americanos de longo alcance ATACMS contra forças militares russas. "Hoje, agradecimentos especiais aos Estados Unidos. Nossos acordos com o presidente [Joe] Biden estão sendo implementados. Com muita precisão: os ATACMS provaram-se eficazes", anunciou o presidente Volodimir Zelenski nesta terça-feira (17/10), em seu discurso diário divulgado nas redes sociais.

Embora Zelenski não tenha dado mais detalhes sobre onde ou quando transcorreu a operação, antes as forças especiais ucranianas haviam registrado seu ataque a dois aeródromos russos, destruindo nove helicópteros militares, um sistema de mísseis antiaéreos e um depósito de munição.

Em comunicado, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, comentou: "Cremos que esses ATACMS darão um impulso significativo à capacidade ucraniana no campo de batalha, sem afetar nossa preparação militar." Os projéteis superfície-superfície têm alcance máximo de 300 quilômetros, porém a versão fornecida a Kiev está limitada a cerca de 165 quilômetros, esclareceu Watson.

Embaixador russo: "erro" terá consequências graves

Nesta quarta-feira, o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, condenou esse apoio bélico: "A decisão da Casa Branca, de enviar mísseis de longo alcance aos ucranianos, é um grave erro. As consequências dessa ação, que foi deliberadamente ocultada do público, serão muito graves."

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou em 24 de fevereiro de 2022 a invasão da Ucrânia, alegando necessidade de "desmilitarizar" e "desnazificar" o país vizinho, assim como de se proteger contra a suposta ameaça de um avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Europa.

A agressão russa é condenada por grande parte da comunidade, que tem respondido com apoio militar, humanitário e político a Kiev. Em 10 de setembro de 2023, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) registrava 9.614 civis mortos e 17.535 feridos no conflito.

O que são os mísseis ATACMS

Esse míssil pode atingir alvos a até 300 quilômetros de distância, e são projetados para "ataques profundos às forças inimigas", segundo o Exército dos EUA. Eles podem ser usados para atacar centros de comando e controle, defesas aéreas e locais de logística bem além da linha de frente.

Segundo o jornal Financial Times, inicialmente serão enviados a Kiev poucos ATACMS, e equipados com bombas de fragmentação, e não com uma única ogiva explosiva.

A decisão pelo uso das bombas de fragmentação, um armamento controverso e banido por 111 países, teria tido mais apoio no Pentágono pois não reduziria os estoques americanos de mísseis do tipo com ogivas unitárias.

Até agora, a Ucrânia vem usando mísseis de curto alcance dos EUA, os Himars, e mísseis de longo alcance produzidos pelo Reino Unido e pela França, o Storm Shadow.

Os ATACMS podem ser disparados da terra, a partir dos mesmos lançadores Himars já usados pela Ucrânia, enquanto que o Storm Shadow precisa ser disparado do ar, a partir de caças ucranianos.

av/cn (AFP,Reuters,ots)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias