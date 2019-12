Ucrânia e separatistas pró-Rússia trocam prisioneiros

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – As autoridades ucranianas e os rebeldes do leste do país apoiados pela Rússia iniciaram neste domingo (29) uma troca de dezenas de prisioneiros na tentativa de encerrar uma guerra de cerca de cinco anos. A medida faz parte de um tratado assinado no início do mês, em Paris, após a intermediação dos governos da Rússia, Alemanha e França. “Começou no posto de controle de Mayorske, o processo de libertação dos detidos”, afirmou a conta oficial no Twitter do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O número total de pessoas libertadas não foi revelado, mas autoridades informaram que foram pelo menos 200 prisioneiros.

Rússia e Ucrânia já fizeram uma troca de prisioneiros em setembro passado, o que abrira caminho para reduzir a tensão entre os países. Calcula-se que a guerra nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, iniciada em 2014, já tenha matado mais de 13 mil pessoas. (ANSA)