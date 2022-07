Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre ataque a prisão

KIEV, 30 JUL (ANSA) – A Ucrânia e a Rússia trocaram diversas acusações nesta sexta-feira (29) pelo bombardeio a uma prisão na região separatista de Donetsk, no Donbass, que deixou dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos mortos, entre eles membros do Batalhão Azov, capturados após meses de batalha em Mariupol.







“A Rússia cometeu outro crime de guerra horrendo ao bombardear uma prisão na região ocupada de Olenivka, onde mantinha prisioneiros de guerra ucranianos”, denunciou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, no Twitter.

De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque foi cometido na tentativa de destruir evidências de tortura e assassinato.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia, citado pela agência de notícias Interfax, fala de um ataque realizado por forças ucranianas, que deixou ao menos 40 presos mortos e outros 75 feridos.

A Rússia alegou que a “provocação sangrenta do regime de Kiev” tem como objetivo impedir as tropas ucranianas de se renderem e enfatizou que “esta provocação hedionda foi realizada para intimidar os militares ucranianos”.

“De acordo com as informações disponíveis, o lado ucraniano disparou sobre a prisão onde estão detidos os membros do Batalhão Azov, usando projéteis americanos do sistema Himars”, divulgou o Comitê de Investigação Russo.

Os ucranianos, no entanto, negam a circunstância e falam de uma ação realizada pela Rússia “para colocar a culpa na Ucrânia”.

“Uma operação clássica, cínica e elaborada conduzida sob uma bandeira falsa”, diz nota do Estado Maior ucraniano.

Segundo o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, “o atentado foi planejado para culpar a Ucrânia”.

“Sabemos que os russos transferiram parte dos defensores ucranianos para este quartel há poucos dias, antes do bombardeio. O objetivo é desacreditar a Ucrânia aos olhos de seus parceiros e interromper o fornecimento de armas. Mas este é um massacre deliberado, cínico e calculado de prisioneiros ucranianos, que requer uma investigação cuidadosa”, explicou Podolyak, pedindo “uma reação da ONU e das organizações internacionais”.

Ataques – Hoje, o governador da região de Kiev também acusou as forças russas de matar quatro pessoas e deixar outras sete feridas em um ataque contra um ponto de ônibus, em uma cidade no sul da Ucrânia.

Além disso, as autoridades locais denunciam que forças russas bombardearam o centro de Kharkiv, atingindo um prédio de dois andares e uma escola.

“O serviço de emergência do estado está trabalhando para limpar os escombros e procurar pessoas presas. Atualmente não há relatos de mortes ou feridos ou mortos”, disse o prefeito Ihor Terekhov. (ANSA)