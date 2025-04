Ucrânia e Rússia se acusam de violar trégua de Páscoa

ROMA, 20 ABR (ANSA) – Ucrânia e Rússia trocaram acusações de violar a trégua de Páscoa anunciada unilateralmente pelo presidente Vladimir Putin.

O suposto cessar-fogo entrou em vigor ao meio-dia (horário de Brasília) do último sábado (19) e termina às 18h deste domingo (20), mas tanto Kiev quanto Moscou dizem que o outro lado não respeitou a paralisação do conflito.

Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Rússia realizou pelo menos “387 bombardeios e 19 ataques” desde o começo da trégua de Páscoa. “Os russos utilizaram drones 290 vezes”, disse o chefe de Estado.

“Podemos dizer que o exército russo está tentando criar uma impressão geral de cessar-fogo, mas não abandona as tentativas individuais de avançar e infligir perdas à Ucrânia em alguns lugares”, destacou Zelensky.

Há o registro de pelo menos um morto – um homem de 58 anos – em um ataque com drones em Kherson, província situada no sul do país e parcialmente ocupada por Moscou.

“Na realidade, ou Putin não tem o pleno controle de seu exército, ou então a situação demonstra que a Rússia não mira um verdadeiro movimento para colocar fim à guerra e precisa apenas de relações públicas profícuas na imprensa”, destacou Zelensky.

Já o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de ignorar a trégua pascal e de lançar ofensivas nos povoados de Sukhaya Balka e Bogatyr, na região de Donetsk, também parcialmente controlada pelos russos. Segundo comunicado, os ataques foram “reprimidos”.

“Kiev tentou esquecer o cessar-fogo de 30 dias nas infraestruturas energéticas e agora a trégua de 30 horas”, disse o diplomata russo Rodion Miroshnik, responsável por monitorar os supostos “crimes” da Ucrânia na guerra.

Zelensky já concordou com um cessar-fogo total de 30 dias proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a oferta foi rejeitada pela Rússia, que colocou como condição para paralisar o conflito por um mês o fim das ajudas militares ocidentais a Kiev.

Recentemente, os dois países fizeram um mês de trégua nos ataques contra infraestruturas energéticas, período que terminou na semana passada. (ANSA).