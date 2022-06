Ucrânia e País de Gales definem última vaga npara a Copa do Catar

País de Gales e Ucrânia decidem neste domingo, às 13h (horário de Brasília), em Cardiff City, qual das duas seleções ficará com a última vaga para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada no final do ano. Quem vencer se juntará ao Grupo B do Mundial, que conta com Inglaterra, Estados Unidos e Irã.

A decisão da última vaga para a Copa do Mundo traz junto um forte componente emocional por conta do momento que vive a Ucrânia. Desde fevereiro, o país foi invadido por tropas da Rússia e vive em guerra desde então, com várias cidades invadidas.





“Nossa equipe escreveu para os soldados e recebeu uma bandeira da guerra, que eles prometeram pendurar no vestiário”, disse o técnico ucraniano Olegar Petrakov, quando discutia a situação do país em entrevista coletiva. “É uma situação muito difícil na Ucrânia e nem todo mundo tem a chance de assistir futebol. Nem todo mundo faz por causa de muitos problemas. Vamos tentar nos concentrar amanhã e fazer um bom jogo.”

Por conta do confronto, os jogos que decidiriam o classificado que iria integrar o Grupo B da Copa do Mundo precisou ser atrasado em mais de três meses. País de Gales se qualificou para lutar pela vaga ao vencer a Áustria por 2 a 1 em 24 de março. A seleção entrou em campo na última semana e encarou a Polônia pela Liga das Nações, mas acabou derrotada por 2 a 1 de virada.

A Ucrânia ficou um bom tempo sem treinar e só conseguiu reunir o time após o presidente da Uefa, Alexander Zeferin, convidar o time para fazer sua preparação na Eslovênia. A seleção ucraniana venceu a Escócia na última quarta-feira por 3 a 1, e garantiu a presença no jogo decisivo de hoje.