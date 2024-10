Ucrânia é atacada por mais de 130 drones russos em ofensiva mais recente, diz Kiev

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 16/10/2024 - 10:15 Para compartilhar:

Por Anastasiia Malenko

KIEV (Reuters) – A Rússia lançou uma de suas maiores salvas de drones contra a Ucrânia nos últimos meses, tendo como alvo Kiev e outras cidades e provocando um incêndio em uma instalação industrial na região ocidental de Ternopil, disseram autoridades nesta quarta-feira.

As defesas aéreas abateram 68 dos 136 drones usados no ataque, disse a Força Aérea ucraniana. Dois drones voltaram para a Rússia e 64 não foram encontrados, possivelmente depois de serem interceptados por sistemas de guerra eletrônica, acrescentou.

Dois drones atingiram alvos não identificados, de acordo com o relato sobre o ataque, que ocorreu horas antes de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, revelar seu plano para colocar fim à guerra.

Quase 50 bombeiros apagaram um “incêndio de grande escala” na região de Ternopil, escreveu a administração militar no aplicativo de mensagens Telegram.

“Não houve feridos”, disse, recusando-se a nomear a instalação afetada.

A Força Aérea ucraniana disse que a Rússia também disparou dois mísseis contra as regiões norte de Chernihiv e leste de Donetsk, mas não disse o que aconteceu com eles. Não houve nenhum comentário imediato da Rússia sobre seu último ataque.

A polícia da vizinha Moldávia disse que os destroços do que parecia ser um míssil foram encontrados no norte do país, a cerca de 4 km da fronteira com a região central de Vinnytsia, na Ucrânia. Não ficou imediatamente claro se o míssil estava relacionado ao ataque mais recente ou a um anterior.

Os ataques com drones causaram um incêndio em uma residência particular na região fora da capital e danificaram vários outros edifícios, de acordo com o governador Ruslan Kravchenko.

A região ficou sob alerta aéreo por mais de 12 horas por causa do ataque. Kravchenko disse que não houve vítimas.

Todos os drones que atacaram Kiev durante a noite foram destruídos e não houve relatos de danos ou feridos, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade.

Os ataques russos atingiram as instalações de energia da Ucrânia este ano, e é quase certo que longos apagões e outras interrupções dificultarão o inverno que se aproxima para os ucranianos comuns, longe da linha de frente, onde as tropas russas estão avançando.

Os governadores das regiões sulistas de Kherson e Mykolaiv relataram cortes de energia na quarta-feira, com as autoridades de energia da região de Mykolaiv dizendo que 272.000 consumidores foram afetados.

O governador da região, Vitaliy Kim, disse que a grande falta de energia não foi resultado do ataque noturno e que as autoridades estavam trabalhando para restaurar a energia nas próximas horas.

(Reportagem de Gleb Garanich, Sergiy Karazy e Anastasiia Malenko, em Kiev; Reportagem adiconal de Alexander Tanas, em Chisinau)