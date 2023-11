Ucrânia diz ter derrubado 19 drones lançados pela Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 8:21 Para compartilhar:

A Ucrânia disse, neste sábado (11), que derrubou 19 dos 31 drones lançados durante a noite, principalmente sobre áreas da linha de frente, pela Rússia, que também dirigiu ataques na capital do país, Kiev, pela manhã.

“Dezenove drones de ataque Shahed-136/131 foram destruídos. Os ocupantes russos enviaram a maior parte dos drones de ataque para as áreas do front”, declarou a Força Aérea, acrescentando que a Rússia também usou vários mísseis.

A Ucrânia prevê um aumento deste tipo de ataque neste inverno (boreal, verão no Brasil), depois dos bombardeios do ano passado contra a sua rede de energia, que deixaram milhares de pessoas sem aquecimento e eletricidade durante longos períodos.

“Após uma longa pausa de 52 dias, o inimigo retomou seus ataques de mísseis contra Kiev!”, anunciou o chefe da administração militar da capital ucraniana, Sergiy Popko, no Telegram.

Jornalistas da AFP ouviram duas fortes explosões no centro de Kiev e viram duas linhas de fumaça branca no céu, pouco antes de as sirenes de alerta aéreo soarem.

Nenhuma vítima, ou dano material, foi relatado na capital na manhã de sábado.

Dois mísseis caíram em um campo entre duas áreas residenciais na região de Kiev, relatou o chefe da administração militar regional, Ruslan Kravchenko. Cinco edifícios residenciais sofreram danos em janelas e telhados, acrescentou.

