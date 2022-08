Ucrânia diz que soldados russos acusados ​​de ameaçar usina nuclear passarão a ser “alvo especial”

reuters 14/08/2022 - 12:52 Compartilhe

Por Natalia Zinets e Andrea Shalal

KIEV (Reuters) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, alertou soldados russos que têm alvejado a maior usina nuclear da Europa ou que a utilizam como base para seus disparos de que eles se tornarão um “alvo especial” das forças ucranianas.

Tropas russas capturaram a instalação nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, no início da guerra, mas ela ainda está sendo administrada por técnicos ucranianos.

Em meio a temores de uma catástrofe nuclear com novos bombardeios nos últimos dias, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu o estabelecimento de uma zona desmilitarizada. Ucrânia e Rússia acusam uma à outra pelo bombardeio na área.

“Todo soldado russo que alveja a usina, ou atira usando a usina como cobertura, deve entender que se tornará um alvo especial dos nossos agentes de inteligência, dos nossos serviços especiais e do nosso exército”, disse Zelenskiy em um discurso no sábado.

Zelenskiy, que não deu mais detalhes, reiterou que considera que a Rússia está usando a usina como uma espécie de chantagem nuclear.

A usina domina a margem sul de um vasto reservatório no rio Dnipro. As forças ucranianas que controlam as cidades na margem oposta estão sob intenso bombardeio do lado russo.

O assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak acusou a Rússia de “atingir a parte da usina nuclear onde é gerada a energia que alimenta o sul da Ucrânia”.

“O objetivo é nos desconectar (da usina) e culpar o exército ucraniano por isso”, escreveu Podolyak no Twitter.

A autoridade pró-Rússia Vladimir Rogov, que está instalado no local, escreveu no Telegram que as forças ucranianas estavam bombardeando a usina.

A Agência Internacional de Energia Atômica, que está buscando inspecionar a usina, alertou para um desastre nuclear, a menos que os combates cessem. Especialistas nucleares temem que o combate possa danificar as piscinas de combustível usado da usina ou seus reatores.