Ucrânia diz que Severodonetsk não está isolada após destruição de pontes

As tropas russas destruíram uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lysychansk, mas esta cidade estratégica do leste da Ucrânia “não está isolada” e as forças de Kiev não estão bloqueadas, afirmou o prefeito da localidade nesta terça-feira.

“Bombardeios em larga escala destruíram uma terceira ponte, mas a cidade não está isolada. Há canais de comunicação, mas são complicados”, disse o prefeito de Severodonetsk, Oleksandre Striuk, em entrevista a um canal local.





“As tropas russas não abandonam a tentativa de controlar a cidade, mas os militares resistem”, acrescentou.

Striuk destacou, no entanto, os “combates nas ruas” e disse que a situação muda a cada hora.

Severodonetsk está separada da vizinha Lysychansk pelo rios Donets.

O prefeito também informou que “540 a 560 pessoas” estão refugiadas nos túneis subterrâneos da fábrica de produtos químicos Azot, que foi bombardeada.

A entrega de suprimentos é “difícil”, mas há “algumas reservas” na fábrica, disse. “O inimigo está destruindo nossa maior empresa”, acrescentou.

“Os russos tentam cercar os ucranianos em Severodonetsk, Lysychansk e em algumas localidades próximas, como Pryvillia e Borivske”, disse o governador regional, Serguei Gaiday. De acordo com ele, as forças de Moscou receberam reforços de “dois grupos de batalhões táticos”.

“A situação é muito grave”, acrescentou o governador, que na segunda-feira anunciou a saída das forças ucranianas do centro de Severodonetsk.

Para a Rússia, controlar Severodonetsk – de 100.000 habitantes – abriria o caminho para avançar em direção a outra grande cidade do Donbass, Kramatorsk, um passo importante para conquistar toda esta região que já está parcialmente sob controle de rebeldes apoiados por Moscou desde 2014.