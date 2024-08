Ucrânia diz que objetivo em Kursk é criar zona de amortecimento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 AGO (ANSA) – A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (14) que seu objetivo na região russa de Kursk é criar uma “zona de amortecimento” para evitar que Moscou ataque seu território a partir da área.

“A criação de uma ‘zona tampão’ na região de Kursk é um passo em frente na proteção das nossas comunidades fronteiriças dos bombardeios hostis diários”, escreveu o ministro do Interior, Igor Klymenko, no Telegram.

A decisão é tomada no momento em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que as tropas ucranianas capturaram “mais de 100 militares russos” e garantiu que seus soldados seguem “avançando” no território rival.

No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia alega que seu Exército permanece repelindo a tentativa de invasão ao território russo e que teria impedido novos avanços das tropas ucranianas, no oitavo dia de sua ofensiva em Kursk.

Por sua vez, o governo ucraniano declarou que seu Exército abrirá corredores humanitários para a evacuação de civis da região russa de Kursk, em direção à Rússia e à Ucrânia, e permitirá o acesso de organizações humanitárias internacionais à área onde suas tropas lançaram a ofensiva.

“As nossas forças militares planejam abrir corredores humanitários para a evacuação de civis: tanto na direção da Rússia como da Ucrânia”, confirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. (ANSA).