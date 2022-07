Ucrânia diz que mais de 100 soldados russos foram mortos em batalha de Kherson

Por Natalia Zinets e Pavel Polityuk







KIEV (Reuters) – Os militares ucranianos disseram no sábado que mataram dezenas de soldados russos e destruíram dois depósitos de munição em combates na região de Kherson, o foco da contra-ofensiva de Kiev sul da Ucrânia e um elo fundamental nas linhas de abastecimento de Moscou.

O tráfego ferroviário para Kherson sobre o rio Dnipro foi cortado, disse o comando militar do sul, potencialmente isolando ainda mais as forças russas a oeste do rio de suprimentos na Crimeia ocupada e no leste.

Autoridades de defesa e inteligência da Grã-Bretanha, que tem sido um dos aliados mais firmes da Ucrânia no Ocidente desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro, retrataram as forças russas como enfrentando dificuldades para manter a ofensiva.

A Ucrânia usou sistemas de mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente para danificar três pontes sobre o Dnipro nas últimas semanas, isolando a cidade de Kherson e, na avaliação de militares britânicos, deixando o 49º Exército da Rússia estacionado na margem oeste do rio em uma posição altamente vulnerável.

O comando do sul da Ucrânia disse que mais de 100 soldados russos foram mortos e sete tanques foram destruídos em combates na sexta-feira nas regiões do sul de Kherson, Mykolaiv e Odesa.

O primeiro vice-chefe do conselho regional de Kherson, Yuri Sobolevsky, disse aos moradores para ficarem longe dos depósitos de munição russos.

“O exército ucraniano está jogando contra os russos e isso é apenas o começo”, escreveu Sobolevsky no aplicativo Telegram.

O governador pró-ucraniano da região de Kherson, Dmytro Butriy, disse que o distrito de Berislav foi atingido com intensidade. Berislav fica do outro lado do rio a noroeste da usina hidrelétrica de Kakhovka.

“Em algumas aldeias, nenhuma casa foi deixada intacta, toda a infraestrutura foi destruída, as pessoas estão vivendo em porões”, escreveu Butriy no Telegram.

A Reuters não pôde verificar os relatórios de forma independente.

Autoridades do governo nomeado pela Rússia que administra a região de Kherson rejeitaram no início desta semana as avaliações ocidentais e ucranianas da situação.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse neste sábado que a Rússia provavelmente estabeleceu duas pontes flutuantes e um sistema de balsas para compensar as pontes danificadas em ataques ucranianos.

Autoridades russas instaladas em territórios ocupados no sul da Ucrânia possivelmente estão se preparando para realizar referendos sobre a adesão das regiões à Rússia no final deste ano e “provavelmente coagindo a população a divulgar detalhes pessoais para compor registros de votação”, acrescentou.

Na sexta-feira, o ministério britânico descreveu o governo russo como “desesperado”, tendo perdido dezenas de milhares de soldados na guerra. O chefe da agência britânica de espionagem MI6, Richard Moore, acrescentou no Twitter que a Rússia está “perdendo força”.

(Por Redações da Reuters, escrito por Jacob Gronholt-Pedersen)