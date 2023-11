Ucrânia diz que bombardeou estaleiro na Crimeia, anexada pela Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 16:48 Para compartilhar:

A Ucrânia afirmou neste sábado (4) que suas forças atacaram um estaleiro na cidade portuária de Kerch, na costa leste da península da Crimeia, um território anexado pela Rússia.

Desde o início de sua contraofensiva contra as tropas de Moscou neste verão (inverno no Brasil), Kiev intensificou os ataques na península do mar Negro que a Rússia anexou em 2014.

“Na noite de 4 de novembro, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram com sucesso bombardeios contra a infraestrutura marítima e portuária do estaleiro Zaliv na Kerch temporariamente ocupada”, disse o exército de Kiev.

Os militares não forneceram mais detalhes, e a AFP não pôde verificar imediatamente a versão ucraniana.

Segundo o governador da Crimeia instalado pela Rússia, Sergei Aksyonov, a Ucrânia havia lançado mísseis contra um estaleiro em Kerch anteriormente, mas eles teriam sido interceptados.

“Alguns destroços dos mísseis abatidos caíram no território de uma das docas secas. Não houve vítimas”, afirmou nas redes sociais.

Os ataques ucranianos e russos nos arredores do mar Negro se intensificaram desde a retirada de Moscou do acordo de grãos que visava garantir passagem segura para navios civis.

