Ucrânia derruba ao menos 2 aviões militares russos

Ansai Ansa 15/01/2024 - 10:01

ROMA, 15 JAN (ANSA) – A Força Aérea Ucraniana anunciou nesta segunda-feira (15) ter abatido pelo menos dois aviões militares russos.

De acordo com informações da imprensa local, que citaram fontes do Exército de Kiev, as aeronaves de Moscou foram atingidas no Mar de Azov.

Os ucranianos derrubaram um A-50, que havia acabado de entrar em serviço na região de Zaporizhzhia, e um II-22, atingido enquanto sobrevoava Kherson.

A aeronave de fabricação soviética A-50 é usada principalmente para detectar sistemas de defesa e coordenar alvos de aviões de combate. A Ucrânia informou que a Rússia possui apenas oito delas.

Em terra firme, pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um ataque russo contra a cidade de Marinka, em Donetsk, informou o governador da região, Vadym Filashkin.

O político acrescentou que os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes atingiram um edifício residencial. (ANSA).

