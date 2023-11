Ucrânia dedicará metade de seu orçamento estatal de 2024 para a defesa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2023 - 14:10 Para compartilhar:

Os deputados ucranianos aprovaram, nesta quinta-feira (9), o orçamento de Estado para 2024, que destinará metade dos gastos à defesa, em meio à guerra deflagrada com a invasão russa.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia aumentaram enormemente seu gasto militar desde o início do presente conflito, em fevereiro de 2022, aumentando a produção de armas e de munições.

De acordo com o Ministério ucraniano das Finanças, quase 1,7 bilhão de hryvnias (US$ 47 bilhões, ou R$ 230,3 bilhões na cotação atual) será atribuído à defesa, um montante parecido com o de 2023.

O valor é superior aos gastos em educação, bem-estar social e saúde juntos e representa quase metade do orçamento total do país, de US$ 93 bilhões (R$ 455,7 bilhões na cotação atual).

A Ucrânia depende fortemente do apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de aliados ocidentais, como os Estados Unidos, para manter sua economia respirando durante a guerra.

O governo disse que precisará de US$ 41 bilhões (R$ 200,9 bilhões na cotação atual) em ajuda externa para cobrir suas despesas diárias no próximo ano, mais ou menos o mesmo valor que o FMI projetou que precisaria em 2023.

“As prioridades do Orçamento de Estado são claras. Fortalecer as capacidades de defesa, proteger a população, apoiar os veteranos, aumentar os padrões sociais e a recuperação econômica”, afirmou o Ministério das Finanças.

“Teremos mais drones e nossas próprias armas para vencer rapidamente”, acrescentou.

“Todos vemos pessoas exigindo que os recursos orçamentários sejam destinados à defesa, em vez de pavimentar e reparar as ruas”, disse o presidente Volodimir Zelensky na segunda-feira (6), durante seu discurso diário.

“Esta é a coisa certa a fazer. Todos os recursos devem ser usados para fortalecer a Ucrânia”, acrescentou.

A Rússia também planeja aumentar sua dotação orçamentária de defesa no próximo ano. De acordo com um documento do Ministério das Finanças consultado pela AFP no final de setembro, os gastos com a defesa aumentarão 68% em 2024, em comparação com 2023, atingindo 10,8 bilhões de rublos (em torno de US$ 115 bilhões, ou R$ 2,59 trilhões na cotação atual).

O montante destinado à defesa representará cerca de 30% dos gastos federais em 2024, e 6% do Produto Interno Bruto (PIB), algo sem precedentes na história moderna da Rússia.

bur-cad/jc/jvb/mb/tt/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias