++ Ucrânia critica Papa por lamentar morte de Darya Dugina ++

CIDADE DO VATICANO, 24 AGO (ANSA) – O embaixador da Ucrânia no Vaticano, Andrii Yurash, criticou o papa Francisco por ele ter lamentado a morte da jornalista e analista política russa Darya Dugina, vítima de um atentado a bomba nos arredores de Moscou no último fim de semana.

“O discurso de hoje do Papa foi decepcionante e me fez pensar em muitas coisas. Não se pode colocar na mesma categoria agressor e vítima, estuprador e estuprado”, escreveu o diplomata no Twitter nesta quarta-feira (24). (ANSA).