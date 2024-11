Ucrânia critica fechamento de embaixadas por países ocidentais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

KIEV, 20 NOV (ANSA) – A Ucrânia criticou a decisão de alguns países ocidentais, incluindo Estados Unidos e Itália, de fechar suas embaixadas em Kiev devido à ameaça de bombardeio por parte da Rússia contra a capital.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano disse que o risco de ataques é uma “realidade cotidiana há mais de mil dias” e pediu para os aliados não alimentarem a “tensão” com o fechamento de suas sedes diplomáticas.

No início do dia, os EUA suspenderam as atividades presenciais em sua embaixada em Kiev devido a um “potencial ataque aéreo significativo em 20 de novembro”, sendo seguida por Itália, Espanha e Grécia.

Madri, no entanto, já reabriu sua sede diplomática na capital ucraniana. (ANSA).