Ucrânia convida Brasil para cúpula de paz

Ansai Ansa 14/06/2023 - 9:01

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 GIU – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado nesta terça-feira (13) pela Ucrânia para participar de uma cúpula pela paz.

O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais, recebeu uma ligação de Andrii Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, a conversa, realizada após uma série de desencontros entre Brasília e Kiev, foi “muito positiva”.

Yermak falou da importância da participação do Brasil no encontro, que deve ser realizado em uma região ucraniana de fácil acesso.

Amorim esteve em Kiev há cerca de três meses e apresentou um plano de paz de Lula a Zelensky. No entanto, em maio passado, os dois líderes não conseguiram conciliar a agenda para uma reunião à margem da cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão.

Segundo o presidente brasileiro, o mandatário ucraniano não compareceu no horário marcado para o encontro. (ANSA).

