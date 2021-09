Ucrânia conclui safra de trigo 2021 com colheita de 33 mi t, alta de 33%

KIEV (Reuters) – As fazendas ucranianas concluíram a safra de trigo de 2021, colhendo 33 milhões de toneladas com um rendimento de 4,65 toneladas por hectare, mostraram dados do Ministério da Agricultura na sexta-feira.

O volume é cerca de 33% maior ante as 24,9 milhões de toneladas de trigo produzidas no ano anterior.

O ministério disse que um total de 45,7 milhões de toneladas de grãos foram colhidos até 16 de setembro, em 65,3% da área plantada, com a produção média de 4,39 toneladas por hectare.

A Ucrânia planeja atingir um recorde de 80,6 milhões de toneladas de grãos em 2021, ante 65 milhões de toneladas em 2020. As exportações podem saltar para 60,7 milhões de toneladas em 2021/22, de 44,7 milhões de toneladas em 2020/21.

No ano passado, a Ucrânia colheu 65 milhões de toneladas de grãos, incluindo 24,9 milhões de toneladas de trigo e 7,6 milhões de toneladas de cevada.

(Reportagem de Pavel Polityuk)

