Ucrânia começou usar bombas de fragmentação, diz Casa Branca

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 17:01 Compartilhe

WASHINGTON, 20 JUL (ANSA) – A Casa Branca confirmou nesta quinta-feira (20) que a Ucrânia começou a usar as controversas bombas de fragmentação enviadas pelos Estados Unidos.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre o assunto em uma coletiva de imprensa.

Os artefatos explosivos entraram oficialmente em uso pelas forças de Kiev no sudeste do país, segundo as autoridades ucranianas, citadas pelo jornal Washington Post.

Apesar das críticas em relação ao uso das bombas de fragmentação, a Ucrânia tem o objetivo de acelerar a reconquista dos territórios ocupados por Moscou.

Chamada também de “cluster”, as bombas de fragmentação usadas pela Ucrânia são proibidas em mais de 100 nações em virtude de seu alto poder de destruição.

O artefato é composto por uma caixa que se abre no ar e espalha inúmeras bombas menores. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias